Эксперт дал советы, как купить авиабилет по выгодной цене

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Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров дал советы, как приобрести авиабилет по самой выгодной цене.

— Закон такой: чем раньше покупаешь билет, тем больше шансов улететь дешевле. Последние билеты — самые дорогие. Они могут стоить в два раза дороже, чем первоначальные, — отметил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

Эксперт пояснил, из чего складывается система ценообразования на билеты. Первые билеты на конкретный рейс продаются по самой минимальной цене. По мере того как рейс заполняется, система определяет, что есть запрос на данное направление, и цена начинает расти. Последние билеты идут по максимальному тарифу.

Даже если несколько человек в последний момент сдадут билеты, они все равно попадают в высокий тариф, потому что спрос на рейс высокий и дорогие билеты все равно раскупят.

До этого турагент Александр Горев сообщил, что стоимость отдыха может вырасти в среднем до 30 процентов, но если говорить об отелях высокого уровня, то там цены могут повыситься и в два раза, что связано с подорожанием товаров, связанных с предоставлением услуг, передает ФАН.

16 марта главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил «ВМ», что через некоторое время иностранные лизинговые компании, вероятно, смягчат санкции в отношении российской авиации или откажутся от них