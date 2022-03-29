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Астролог предупредила об импульсивном характере апреля

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог предупредила об импульсивном характере апреля
Фото: Pixabay

Второй весенний месяц будет отличаться импульсивным характером. Об этом предупредила астропсихолог Тиана Атлас.

— Апрель будет стремительным, быстрым и импульсивным, а решения будут приниматься молниеносно. Почувствуем мы эту энергию с 1 апреля, когда произойдет новолуние в знаке Овна, — рассказала она.

Эксперт посоветовала отложить новые начинания до 7 апреля, так как с 4 по 6 апреля Марс будет находиться в соединении с ограничивающим Сатурном. Этот период чреват неизбежными препятствиями, которые не позволят двигаться вперед, отметила она.

Астролог порекомендовала приступить к активным действиям с 7 апреля до середины месяца, когда наступит полнолуние. Также, по ее словам, 12 апреля Юпитер соединится с Нептуном, что гарантирует исполнение самых заветных желаний.

Тиана Атлас рассказала, что с 5 апреля Венера перейдет в знак Рыб, что позволит каждому ощутить прилив творческого вдохновения.

— Всю вторую половину месяца из-за убывающей Луны мы будем завершать дела, конец апреля примечателен затмением 30-го числа: происходит первое затмение первого коридора затмений 2022 года, — цитирует эксперта Пятый канал.

Тиана Атлас отметила, что затмение принесет множество новых идей, которые не стоит игнорировать. Она заверила, что начинания могут принести многообещающие плоды в течение трех–шести месяцев.

Ранее астролог рассказала, как успокоиться представителям зодиакального круга во время стрессовой ситуации.

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