Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Попова: доля «омикрона» в России среди выявляемых случаев заражения составляет 98 процентов

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова: доля «омикрона» в России среди выявляемых случаев заражения составляет 98 процентов
Фото: Pixabay

Доля штамма «омикрон» в России среди выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 98 процентов. Об этом во вторник, 29 марта, заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Это штамм («омикрон» — прим. «ВМ»), который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98 процентов от всех выявленных вирусов, — рассказала она.

С подобным заявлением Попова выступила на встрече депутатов–членов комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявили 19 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В РФ от ковида скончались 339 человек, еще 4932 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что жителям страны необходимо пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах. Помимо этого, он предположил, что если в России показатели заболеваемости вновь пойдут вверх, то нагрузка на стационары может быть высокой.

Читайте также:
Анна Попова Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте