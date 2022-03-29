Попова: доля «омикрона» в России среди выявляемых случаев заражения составляет 98 процентов

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Доля штамма «омикрон» в России среди выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 98 процентов. Об этом во вторник, 29 марта, заявила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

— Это штамм («омикрон» — прим. «ВМ»), который, по нашим данным, по мониторингу пейзажа вирусного в стране составляет 98 процентов от всех выявленных вирусов, — рассказала она.

С подобным заявлением Попова выступила на встрече депутатов–членов комитета Госдумы по охране здоровья, сообщает ТАСС.

За минувшие сутки в России выявили 19 660 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В РФ от ковида скончались 339 человек, еще 4932 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что жителям страны необходимо пройти ревакцинацию от коронавируса на фоне роста заболеваемости COVID-19 в других странах. Помимо этого, он предположил, что если в России показатели заболеваемости вновь пойдут вверх, то нагрузка на стационары может быть высокой.