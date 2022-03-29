ФСБ провело учения по предотвращению террактов на объекте ТЭК в Мытищах

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Оперативным штабом проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта на объекте топливно-энергетического комплекса в Мытищах. Об этом во вторник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным пресс-службы ведомства, в учении были задействованы силы и средства подразделений ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления МЧС России по Московской области, Главного Управления Росгвардии по Московской области и структур Правительства Московской области.

В ходе учения проработаны вопросы реагирования при получении сообщений об угрозе теракта на объекте ТЭК, блокирования и оцепления района, а также эвакуации граждан.

По итогам работы выработаны меры по совершенствованию и взаимодействию подразделений, выделенных для борьбы с терроризмом на территории Московского региона.

Накануне, 28 марта, сообщалось о том, что сотрудники ФСБ задержали гражданина РФ, который подал ложное заявление о теракте в одном из кафе Коломны.