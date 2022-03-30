Фанаты сборной Нигерии разгромили стадион после вылета футбольной команды из ЧМ

Фото: Telegram-канал «Срочный спорт»

Болельщики футбольной сборной Нигерии разгромили стадион после непопадания команды на чемпионат мира по футболу в Катаре. Нигерия в стыковых матчах проиграла Гане и не вышла в финальную часть соревнований.

Сам матч завершился со счетом 1:1. Первая встреча между этими сборными закончилась без забитых мячей, а по правилу выездного гола победу одержала команда Ганы.

Сразу после финального свистка на поле выбежали фанаты нигерийцев и учинили разгром — они крушили все, что видели. Футболисты обеих команд и судейская бригада успели покинуть поле и не пострадали, сообщает Telegram-канал «Срочный спорт».

Видео: Telegram-канал «Срочный спорт»

В последний раз сборная Нигерии не попадала на чемпионат мира в 2006 году.

6 марта сообщалось, что футболист московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 20-го тура чемпионата России против ФК «Нижний Новгород» получил перелом носа и сотрясение мозга. Встреча состоялась на «ВЭБ-Арене» в столице и закончилась минимальной победой хозяев.