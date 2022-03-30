Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фанаты сборной Нигерии разгромили стадион после вылета футбольной команды из ЧМ

Юлия Курганова

Спорт
Фанаты сборной Нигерии разгромили стадион после вылета футбольной команды из ЧМ
Фото: Telegram-канал «Срочный спорт»

Болельщики футбольной сборной Нигерии разгромили стадион после непопадания команды на чемпионат мира по футболу в Катаре. Нигерия в стыковых матчах проиграла Гане и не вышла в финальную часть соревнований.

Сам матч завершился со счетом 1:1. Первая встреча между этими сборными закончилась без забитых мячей, а по правилу выездного гола победу одержала команда Ганы.

Сразу после финального свистка на поле выбежали фанаты нигерийцев и учинили разгром — они крушили все, что видели. Футболисты обеих команд и судейская бригада успели покинуть поле и не пострадали, сообщает Telegram-канал «Срочный спорт».

Видео: Telegram-канал «Срочный спорт»

В последний раз сборная Нигерии не попадала на чемпионат мира в 2006 году.

6 марта сообщалось, что футболист московского ЦСКА Марио Фернандес в матче 20-го тура чемпионата России против ФК «Нижний Новгород» получил перелом носа и сотрясение мозга. Встреча состоялась на «ВЭБ-Арене» в столице и закончилась минимальной победой хозяев.

Читайте также:
Нигерия Фанаты Чемпионат мира по футболу
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте