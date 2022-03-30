Московский пивовар развеял популярный миф о составе качественного напитка

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Действительно хорошее и вкусное пиво сварить не так просто, ведь необходимо учитывать индивидуальные вкусы каждого. Московский пивовар Александр Иджон рассказал, каким должно быть качественное «пенное».

По его словам, производимая гигантами пивной индустрии продукция вся является качественной. Потребитель особенно высоко ценит напиток, где меньше резкого вкуса и горечи.

— В хорошее пиво могут добавлять абсолютно разные ингредиенты — главное, чтобы вкус был приятным, а сам напиток — безопасным, — подчеркнул пивовар.

Он также отметил, что в последние десятилетия разнообразные пивные бренды активно распространяют миф о том, что качественное пиво должно состоять исключительно из хмеля, солода, воды и дрожжей. Однако это не более чем маркетинговый ход, уверяет пивовар.

— Они забывают, что до принятия закона о классической рецептуре (Бавария, 1516 год — прим. «ВМ») на севере Германии было популярно пиво из картошки, — рассказал он.

Жители же России, по словам эксперта, предпочитают лагерное пиво со стандартной рецептурой. Именно поэтому этот миф о «классическом составе» отпечатался в сознании людей.

— Для наших граждан вариант с солодом, хмелем и дрожжам намного роднее, поэтому мы все так любим лагер, — заключил Иджон.

Подробнее о том, чем обернется уход пивных гигантов с российского рынка и какая альтернатива появится в магазинах, — в материале «Вечерней Москвы».

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