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Режим ограничения полетов на юг и в центр России продлили до 7 апреля

Полина Долганова

Общество
Режим ограничения полетов на юг и в центр России продлили до 7 апреля
Фото: Unsplash

Росавиация решила продлить режим временного ограничения на полеты в южные и центральные регионы России до 7 апреля. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Уточняется, что полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны продолжат работать в штатном режиме. Об изменениях в расписании работы авиагаваней россиянам будут сообщать в социальных сетях авиакомпаний, подытожили в ведомстве.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

25 февраля в Росавиации сообщили об ограничении использования воздушного пространства для британских самолетов, включая транзит. Британские авиакомпании в тот день планировали в российском воздушном пространстве 70 транзитных рейсов и два рейса из Лондона в Москву.

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