Движение восстановили после аварии с грузовиком на ТТК

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Генерала Дорохова Карта всех событий

Движение транспорта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на ТТК восстановили после аварии с грузовиком. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

Утром 30 марта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК опрокинулся грузовой автомобиль. Движение на данном участке временно не осуществлялось.

Сотрудники ГИБДД помогали службам города освободить проезжую часть от последствий аварии на ТТК. Так, специалисты ведомства убрали с дороги содержимое грузовика и переместили транспортное средство с места происшествия. Сотрудники ГИБДД также помогали сориентироваться автомобилистам, отводили транспорт и обеспечивали безопасность дорожного движения на месте аварии.

29 марта в столице обнародовали статистику по количеству дорожно-транспортных происшествий (ДТП) за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в Москве ежегодно сокращалось.