ДТП с грузовиком произошло на 55-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 55-й километр Карта всех событий

Легковой и грузовой автомобили столкнулись на внешней стороне 55-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в среду, 30 марта, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что ДТП произошло после развязки магистрали с улицей Горбунова. На место аварии прибыли оперативные городские службы.

— Движение в сторону развязки с Можайским шоссе осуществляется по четырем полосам из пяти, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что утром 30 марта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на внешнюю сторону ТТК опрокинулся грузовой автомобиль. Движение на данном участке временно не осуществлялось.

Сотрудники ГИБДД помогали службам города освободить проезжую часть от последствий аварии на ТТК. Так, специалисты ведомства убрали с дороги содержимое грузовика и переместили транспортное средство с места происшествия. Инспекторы также помогали сориентироваться автомобилистам, отводили транспорт и обеспечивали безопасность дорожного движения на месте аварии.

Позже стало известно, что движение транспорта на съезде с проспекта Генерала Дорохова на ТТК удалось восстановить.