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Более трех тысяч горожан поощрили за использование сервиса «Библиотеки Москвы»

Анастасия Колоскова

Город
Более трех тысяч горожан поощрили за использование сервиса «Библиотеки Москвы»
Фото: Сайт Сергея Собянина

С конца прошлого года жителям столицы, пользующимся онлайн-сервисом «Библиотеки Москвы», за бронирование книг в «Магазине поощрений» начисляются баллы, которые они могут обменять на полезные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

По данным ведомства, за три месяца работы акции в ней приняли участие более трех тысяч горожан, которым начислили свыше 234 тысяч баллов. В пресс-службе отметили, что онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» старается сделать пользование библиотечными фондами как можно более комфортным.

— Благодаря совместной инициативе с проектом «Магазин поощрений» у читателей есть возможность получать баллы за бронирование книг и обменивать их на различные сувениры или городские услуги. Например, билеты в театр или оплату городских парковок, — цитирует сообщение департамента официальный сайт мэра Москвы.

Получать бонусные баллы имеет возможность любой пользователь сервиса. Для этого необходимо лишь стать участником программы «Магазин поощрений».

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в библиотеках столицы состоится Московская неделя детской книги (МНДК).

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