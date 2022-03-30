Производство жидкого мыла в Москве увеличилось почти в три раза с 2019 года

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Уровень производства жидкого мыла в Москве вырос почти втрое с 2019 года. Об этом в среду, 30 марта, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, за три года объем производства жидкого мыла вырос с 500 до 1,4 тысячи тонн. Глава департамента добавил, что в настоящее время в городе работают 32 производства косметической продукции, 13 из которых выпускают мыло. Всего на этих предприятиях трудятся 8,7 тысячи сотрудников, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что товарооборот между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в прошлом году вырос на 116 процентов и превысил 1,1 миллиарда долларов. Заммэра назвал ОАЭ перспективным направлением для развития бизнеса. По его словам, компании привлекают выгодное географическое положение государства, а также система льготного налогообложения, конкурентная экономика и низкие ставки на импорт в стране.