Премьер Польши назвал сроки отказа от российского угля

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Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что власти страны намерены полностью отказаться от поставок угля из России в апреле или мае текущего года.

— Апрель, самое позднее — май, будет временем полного отказа от российского угля, — заявил политик.

Он уточнил, что план отказа от российского угля был принят в ходе Совета министров, передает ТАСС.

30 марта вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия запустила в действие чрезвычайный план на случай приостановки поставок газа из России.

До этого издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов. По данным издания, зависимость Германии от российского голубого топлива по итогам марта составляет уже 40 процентов вместо 55.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Вечерней Москве», что отказ Европы от российской нефти грозит ответными санкциями России, из-за которых многие европейские страны останутся практически без отопления и электричества. Скорее всего, Европа не решится на подобный шаг.