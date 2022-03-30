Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска заявила, что хотела убить мальчиков

Елена Самойлова

Происшествия
Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска заявила, что хотела убить мальчиков
Фото: пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Стрелявшая в красноярском детсаду 19-летняя девушка призналась в намерении убить мальчиков. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

— В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола, — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что оружие, которое злоумышленница пронесла на территорию детского сада, было приобретено легальным способом и оформлено на нее.

Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска заявила, что хотела убить мальчиков Фото: пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Также в пресс-службе регионального СК отметили, что на данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий и в ближайшее время стрелявшей девушке будет предъявлено обвинение.

Днем 28 марта девушка пришла с ружьем в детский сад на улице Менжинского в Красноярске. Оружие у нее заметила воспитатель и попыталась остановить и обезоружить злоумышленницу, в результате чего произошел случайный выстрел в стену. Девушку задержали.

К счастью, из детей никто не пострадал. Однако за несколько часов до вооруженного нападения на детский сад подозреваемая выстрелила в своего 56-летнего отца в квартире на улице Яковлева. Мужчина скончался.

30 марта утром стало известно, что она отправится в СИЗО до 27 мая 2022 года.

Читайте также:
ружье Красноярск Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сломаю уши. Недорого

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Все мнения
О проекте