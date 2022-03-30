Устроившая стрельбу в детсаду Красноярска заявила, что хотела убить мальчиков

Фото: пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Стрелявшая в красноярском детсаду 19-летняя девушка призналась в намерении убить мальчиков. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

— В ходе допроса женщина пояснила, что намеревалась совершить убийство детей мужского пола, — говорится в сообщении ведомства.

Примечательно, что оружие, которое злоумышленница пронесла на территорию детского сада, было приобретено легальным способом и оформлено на нее.

Фото: пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Также в пресс-службе регионального СК отметили, что на данный момент проводится комплекс следственных и процессуальных действий и в ближайшее время стрелявшей девушке будет предъявлено обвинение.

Днем 28 марта девушка пришла с ружьем в детский сад на улице Менжинского в Красноярске. Оружие у нее заметила воспитатель и попыталась остановить и обезоружить злоумышленницу, в результате чего произошел случайный выстрел в стену. Девушку задержали.

К счастью, из детей никто не пострадал. Однако за несколько часов до вооруженного нападения на детский сад подозреваемая выстрелила в своего 56-летнего отца в квартире на улице Яковлева. Мужчина скончался.

30 марта утром стало известно, что она отправится в СИЗО до 27 мая 2022 года.