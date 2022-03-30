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Столичные врачи за сутки вылечили 1157 пациентов от коронавируса

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи за сутки вылечили 1157 пациентов от коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1157 пациентов от коронавируса. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в столичном оперштабе.

Так, за весь период пандемии коронавирусной инфекции в Москве полностью выздоровели после перенесенной болезни более 2,5 миллиона человек. За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 1165 новых случаев заражения COVID-19.

Госпитализированы в медицинские учреждения 193 человека, 87 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом за минувшие сутки в городе от заболевания скончался 21 пациент, говорится в сообщении оперштаба.

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Всего в России за прошедшие 24 часа выявили 20 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах.

Недавно министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что мутированный вариант COVID-19 ВА.2 может вытеснить имеющиеся штаммы болезни, а заразиться им могут даже переболевшие. «Вечерняя Москва» узнала у специалистов, приведет ли новая мутация к новой волне пандемии.

Столичные врачи за сутки вылечили 1157 пациентов от коронавируса Фото: Оперштаб

Пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Такой прогноз дал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков. Вирусолог считает, что в настоящее время главная угроза исходит из КНР, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

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