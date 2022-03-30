Глава ВОЗ назвал COVID-19 последней пандемией в истории человечества

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Коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Об этом в среду, 30 марта, завил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

— Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения, — отметил он.

Гебрейесус отметил, что пандемия коронавирусной инфекции унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу систем здравоохранения.

По словам представителя ВОЗ, из-за эпидемии в этом веке впервые в мире наблюдается увеличение числа бедного населения. Он не рискнул предположить о сроках завершения пандемии и итоговому ущербу от нее, однако призвал вынести из этой ситуации уроки.

Среди них Тедрос Аданом Гебрейесус назвал расширение производства вакцин, особенно в странах со средним и низким доходом на душу населения. По его данным 80 процентов африканского населения до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса. Также представитель ВОЗ порекомендовал сосредоточить внимание на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне, а не на достижении максимальных результатов в отдельных сферах. Кроме того, он убежден, что мир нуждается в продвинутой системе раннего предупреждения о начале пандемии, пишет ТАСС.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, молекулярный биолог, вирусолог, профессор Петр Чумаков дал прогноз, что пандемия коронавируса в мире продлится еще около полутора лет. Вирусолог считает, что в настоящее время главная угроза исходит из КНР, где только сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19.