В Москве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте

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В Москве не собираются повышать цены на проезд в городском транспорте. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы не планируем повышать стоимость проезда, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Уточняется, что индексация цен на поездки официально проводится один раз в год. Как правило, о повышении тарифов столичные власти объявляют в декабре. В текущем году изменение стоимости произошло 2 января.

Недавно стало известно, что в столице появилась новая инновационная технология Tap-to-Phone, которая позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте через мобильное приложение «СберТройка». Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в городе продолжают улучшать удобство оплаты проезда. Уточняется, что новая технология является полностью отечественной разработкой.

Также стало известно, что для московского транспорта будет создано единое звуковое оформление. Лучший звук для единого аудиооформления выберут с помощью голосования среди москвичей, конкурс будет запущен в ближайшее время.