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Психолог назвал пять признаков отношений, которые обречены на провал

Анна Михалюк

Общество
Психолог назвал пять признаков отношений, которые обречены на провал
Фото: Pexels

Психолог и видеоблогер Марк Бартон назвал главные признаки отношений, которые в скором времени закончатся расставанием.

Первый признак — это нарушенный эмоциональный баланс, когда одна из сторон постоянно находится в позиции миротворца, а вторая сторона — в позиции агрессора.

— Например, мужчина всегда раздражен, замечает только плохое и наполнен негативом. А женщина пытается постоянно быть буфером, который смягчает его поведение. Рано или поздно это приведет к полному энергетическом истощению. В момент агрессии партнера нужно уйти в состояние заботы о себе. Нельзя втягиваться в негативное состояние, — сказал Бартон в интервью на своем Youtube-канале.

Второй признак — это переделывание друг друга. По словам психолога, непринятие партнера в итоге приведет к разрыву.

Третий признак — привычка мстить любимому человеку за его ошибки. Это говорит о том, что в отношении находятся или два «ребенка», или два «родителя»: «Я тебя предупреждал», или «А ты не пошел к моим родителям, теперь я не пойду к твоим!».

Четвертый признак — нарциссизм в отношениях.

— Это не про любовь к себе и не про заботу. Это самовлюбленность, а потребности партнера — что-то второстепенное. Такие отношения не могут жить. Если вы осознаете это и хотите спасти отношения, то заявляйте о себе в отношениях, озвучивайте свои желания нарциссу.

Пятый признак — это избегание разговоров о финансовом благосостоянии семьи и интимных тем.

— Привычка обсуждать свои идеи, экономическое состояние в мире, в семье должна быть еженедельной. И когда партнеры не обсуждают сексуальную жизнь, то она становится скучной и неинтересной, — считает эксперт.

Марк Бартон назвал способы влюбить в себя мужчину на первом свидании. Он отмечает, что особое внимание стоит уделить целям, которые мужчины и женщины ставят перед собой, приходя на встречу.

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