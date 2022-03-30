Михаил Мишустин утвердил легализацию параллельного импорта

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Правительство России разрешило параллельный импорт в стране по отдельным видам продукции, перечень которой определит Минпромторг. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 30 марта.

— Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя, — заявил он.

По словам премьера, недавно был принят закон, наделяющий кабмин правом определять перечни продукции, в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак.

— Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в Россию, в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков, — цитирует Мишустина ТАСС.

«Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, чтобы понять, как разрешение параллельного импорта повлияет на экономику страны. Так, политолог Людмила Кравченко отметила, что снятие запрета на серый импорт — экстренная мера, которая в краткосрочной перспективе должна устранить возникающий на рынке дефицит и прекратить скачкообразный рост цен на товары, запрещенные к ввозу в Россию из-за санкций.