Словакия потребовала сократить персонал посольства России на 35 человек

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Власти Словакии потребовали сократить численность штата посольства России в Братиславе на 35 сотрудников. Об этом стало известно в среду, 30 марта.

Как сообщило информационное агентство TASR, ссылаясь на словацкий МИД, российскому послу в Словакии была вручена дипломатическая нота с уведомлением об этом решении.

— Можем подтвердить, что в среду посол России в республике Игорь Братчиков был в Министерстве иностранных и европейских дел Словакии, — цитирует ответ российского посольства ТАСС.

Днем ранее, 29 марта, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что Амстердам высылает из страны 17 сотрудников российского посольства. По словам Хукстра, высылаемые дипломаты якобы представляют угрозу безопасности Нидерландов.

Помимо этого, бельгийское государство объявило о высылке из страны 21 представителя российской дипмиссии. Причиной высылки стала якобы угроза безопасности страны. Брюссель подозревает их в шпионаже.