Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы
Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Врачи напомнили, что рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных видов онкологии. Поэтому очень важно знать симптомы и признаки, чтобы его можно было обнаружить и лечить как можно скорее.

Медики отметили, что рак поджелудочной железы может не вызывать симптомов в течение длительного времени. В итоге он может развиваться до того, как его обнаружат. А чем позже рак был диагностирован, тем труднее его лечить.

По словам специалистов, симптомы рака поджелудочной железы могут появляться в нескольких местах, в том числе и в кале. Одним из симптомов рака является желтуха. Она появляется, когда желчь не может стечь. В результате это может привести к появлению кала, который трудно смыть.

Другие признаки желтухи: пожелтение кожи и белков глаз, зуд кожи и темно-желтая моча.

При раке поджелудочной железы человек также может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота, эта боль иногда распространяется на спину.

Кроме того, потеря веса, тошнота, потеря аппетита, расстройство желудка, чувство вздутия живота после еды, диарея или изменение привычек кишечника и чувство усталости могут указывать на онкологию.

Врачи порекомендовали при этих признаках обращаться к специалистам для обследования, сообщает портал Express.

Фармацевт Джулия Геррини назвала признаки рака поджелудочной железы. По словам специалиста, люди часто принимают проявления данной онкоболезни на ранних стадиях за симптомы других недугов.

Читайте также:
Врачи Онкология признаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Оскар» уже не про кино

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изменчивый символ эпохи

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Украинцы им уже надоели

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Все мнения
О проекте