Врачи назвали признаки рака поджелудочной железы

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Врачи напомнили, что рак поджелудочной железы является одним из самых смертоносных видов онкологии. Поэтому очень важно знать симптомы и признаки, чтобы его можно было обнаружить и лечить как можно скорее.

Медики отметили, что рак поджелудочной железы может не вызывать симптомов в течение длительного времени. В итоге он может развиваться до того, как его обнаружат. А чем позже рак был диагностирован, тем труднее его лечить.

По словам специалистов, симптомы рака поджелудочной железы могут появляться в нескольких местах, в том числе и в кале. Одним из симптомов рака является желтуха. Она появляется, когда желчь не может стечь. В результате это может привести к появлению кала, который трудно смыть.

Другие признаки желтухи: пожелтение кожи и белков глаз, зуд кожи и темно-желтая моча.

При раке поджелудочной железы человек также может испытывать боль и дискомфорт, которые начинаются в верхней части живота, эта боль иногда распространяется на спину.

Кроме того, потеря веса, тошнота, потеря аппетита, расстройство желудка, чувство вздутия живота после еды, диарея или изменение привычек кишечника и чувство усталости могут указывать на онкологию.

Врачи порекомендовали при этих признаках обращаться к специалистам для обследования, сообщает портал Express.

Фармацевт Джулия Геррини назвала признаки рака поджелудочной железы. По словам специалиста, люди часто принимают проявления данной онкоболезни на ранних стадиях за симптомы других недугов.