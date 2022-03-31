Юрист предупредил дачников о штрафах за ряд нарушений

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Дачникам грозят штрафы за некоторые нарушения, в том числе за использование земли не по назначению, мусор, мытье машины и размещение слишком высокого забора. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании Михаил Паюшин.

Он напомнил, что обычно органы власти проверяли дачников после жалоб соседей, но теперь следить за земельными участками помогают и беспилотники. Штрафы в этом случае начисляются автоматически и приходят по почте с прикрепленным к квитанции фото с дрона. Юрист отметил, что за попытку сбить дрон предусмотрен штраф в 40-50 тысяч рублей.

— Если дачник уверен, что дрон не принадлежит государству, а является частным, то тогда он вправе обратиться в полицию с заявлением о нарушении границ частной собственности и несанкционированном сборе личных сведений, — пояснил специалист.

Дачи чаще всего находятся на землях сельскохозяйственного назначения, и если четверть площади участка заросла сорняками, то дачника могут оштрафовать на 20-50 тысяч рублей. А за борщевик оштрафуют в любом случае и независимо от категории земли. Минимальный штраф составляет 500 рублей, а для подмосковных дач он увеличивается до пяти тысяч рублей, предупредил Паюшин.

Также он сообщил, что за использование дачи для предпринимательской деятельности полагается штраф в 5-10 тысяч рублей.

Еще один повод для штрафа — размещение неподходящего забора по периметру участка. Высота ограждения, за которое не оштрафуют на 5 тысяч рублей, не должна превышать 1,8 метра, а материал забора не должен препятствовать проникновению солнечного света на соседний участок, отметил юрист.

Оштрафовать на 3-5 тысяч рублей могут и за мойку машины, так как это рассматривается как загрязнение почвы. За складирование на своем участке мусора и закапывание пищевых отходов дачникам грозит штраф в 1-2 тысячи рублей.

Кроме того, штраф предусмотрен и за мешающий соседям шум. Паюшин напомнил, что в каждом регионе свои параметры. Например, в Подмосковье запрещено шуметь с 21 вечера до 8 утра, а по выходным — с 22 вечера до 10 утра. При первом нарушении штраф установлен в 1-3 тысячи рублей, при повторных нарушениях в течение года — 4 тысячи рублей, сообщает РИА Недвижимость.

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