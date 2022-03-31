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С певицы Жасмин потребовали 300 миллионов рублей из-за обязательств умершего отца

Юлия Курганова

Общество
С певицы Жасмин потребовали 300 миллионов рублей из-за обязательств умершего отца
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На певицу Жасмин подали иск, по которому требуют с нее огромную сумму. Обязательства достались артистке от отца, который умер летом 2021 года. Он выступал залогодателем в займе.

В августе прошлого года отец звезды, балетмейстер и почетный гражданин Дербента Лев Манахимов, скончался от осложнений от COVID-19. Мужчину привезли на лечение в Москву, но врачи оказались бессильны. Жасмин тяжело переживала потерю и до сих пор не до конца оправилась от горя.

Недавно же певицу ждал новый удар — ей пришла повестка в суд: оказалось, что отец был залогодателем в крупном займе. И теперь банк требует 300 миллионов рублей не у заемщика, который, судя по всему, отказывается или не в состоянии платить, а у наследников Манахимова — дочери Сары, известной как певица Жасмин, и ее брата Анатолия.

Представители артистки в курсе ситуации, но пока не знают всех деталей, так как не успели ознакомиться с материалами дела. Предварительное слушание назначено на 18 апреля, сообщает издание Starhit.

Солисты популярной в 90-е годы музыкальной группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов и Том Хаос подали в суд на Сергея Аморалова. Бывшие друзья и партнеры будут выяснять финансовые вопросы.

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