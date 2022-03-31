Доверенные лица получили возможность оплачивать счета организаций на mos.ru

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Теперь при помощи сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru просматривать и оплачивать счета компании могут не только руководители компании, но и доверенные сотрудники юридического лица или индивидуального предпринимателя. Об этом сообщил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

— Нововведение значительно упростит бизнесу работу с получаемыми счетами. Оплачивать счета теперь могут не только руководители организаций, но и их доверенные лица, указанные в корпоративном кабинете на mos.ru, — рассказал он.

По словам Иванова, самыми частыми категориями платежей для предпринимателей являются налоги, сборы, транспортные расходы, а также штрафы ГИБДД.

Доверенным лицом может стать любой сотрудник организации, который назначается руководителем. Ему лишь необходимо иметь личный кабинет на портале mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Затем руководитель предоставляет доверенному лицу полный доступ к корпоративному кабинету на сервисе. Срок полномочий определяется от одного месяца до года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные власти решили выделить семь миллиардов рублей на реализацию программ поддержки малого и среднего бизнеса. Выделенные средства будут направлены на обеспечение льготного кредитования предпринимателей.