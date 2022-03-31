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В Музее Победы правнукам фронтовика вручили боевой орден их предка

Анастасия Колоскова

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В Музее Победы правнукам фронтовика вручили боевой орден их предка
Фото: пресс-служба Музея Победы

Во время концерта конкурса «Пробуждая сердца», который прошел 30 марта в Музее Победы в память о Василии Лановом, потомкам фронтовика торжественно вручили боевой орден их предка. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Житель Москвы Юрий Ерофеев, увидев четыре года назад объявление о продаже ордена Отечественной войны II степени, выкупил награду, а после занялся поисками ее законного владельца. Поиск занял более трех лет. Однако при помощи исполкома «Бессмертного полка России» и работников Центрального архива Министерства обороны Евофеев установил, что орденом был награжден старший лейтенант, заместитель командира по политической части Бато Нилсанович Бурлов, родившийся в селе Куркат Иркутской области.

Он воевал на Донском и Юго-Западном фронте и трижды был ранен. За боевые заслуги Бато наградили орденом Красной звезды и медалью за оборону Сталинграда. О награждении орденом Отечественной войны II степени старший лейтенант так и не узнал. Он погиб в апреле 1944 года в возрасте 27 лет.

Орден в торжественной обстановке передали правнукам Бато Борлова — Артему Викторовичу и Дмитрию Юрьевичу Берловым.

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