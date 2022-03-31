Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 31 марта, опубликовало видеокадры уничтожения укрепленных позиций украинских войск вертолетами Ка-52.

— Экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и направляемых ракет парами с малых высот, уничтожив замаскированный пункт управления и опорный пункт подразделений ВСУ, — говорится в сообщении РИА Новости.

Видео: РИА Новости

Уточняется, что ракетный удар вертолетов армейской авиации позволил уничтожить бронетехнику и живую силу противника.

В среду, 23 марта, Минобороны продемонстрировало видеозапись уничтожения украинского склада с вооружением вертолетами Ка-52. Цель была поражена залпом противотанкового ракетного комплекса «Вихрь» с расстояния более семи километров.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России во вторник вечером высокоточным морским оружием сумели уничтожить крупный арсенал ВСУ в нескольких километрах от города Ровно на Украине. При этом в общей сложности с начала спецоперации на Украине национальная армия уничтожила 184 украинских самолета и вертолета, 246 беспилотников, 189 зениток, 1558 танков и других бронемашин, 156 установок реактивной системы залпового огня и 624 артиллерийские установки и миномета.