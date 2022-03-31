В России выявили 19 277 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 19 277 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошедший день в стране от COVID-19 скончались 345 граждан. Еще 3855 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения, это на 10,3 процента меньше, чем 30 марта.

Фото: стопкоронавирус.рф

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели после перенесенной инфекции 50 496 пациентов, говорится в сообщении.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.

При этом врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что людям, прошедшим вакцинацию на пике прививочной кампании в конце прошлого года, следует ревакцинироваться уже в апреле-мае. Он отметил, что в настоящее время, когда во многих регионах сняты ограничения, граждане пренебрегают ревакцинацией, но это неправильно, так как всплески заболеваемости еще будут.