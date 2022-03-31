Южная Осетия консультируется с Россией по вопросу референдума

Фото: presidentruo.org / Официальный сайт президента Республики Южная Осетия

Южная Осетия консультируется с Российской Федерацией касательно вопроса проведения референдума о вхождении в состав страны. Об этом в четверг, 31 марта, заявил президент республики Анатолий Бибилов.

— Самое главное — уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. Юридические действия должны быть основаны на международном праве, основа для этого есть, — рассказал он.

Также глава республики отметил, что Южная Осетия является независимым государством и имеет право принимать те решения, которые считает для себя жизненно необходимыми, сообщает РИА Новости.

В среду, 30 марта, Анатолий Бибилов заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вхождения в состав России. По его словам, единение с РФ — стратегическая цель республики. Он добавил, что к этому стремится и сам народ Южной Осетии.

Также спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия на фоне происходящих событий решил оценить возможность вхождения в состав России. Он отметил, что Конституция республики не позволяет государству лишиться своей независимости.