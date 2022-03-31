В Совфеде поддержали идею о расширении списка экспортируемых за рубли товаров

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал хорошим ранее выдвинутое в Госдуме предложение о необходимости расширения списка российских товаров, экспортируемых за рубли.

По мнению сенатора, это хорошая идея.

— Почему мы должны в принципе рассчитываться с другими странами в валюте? Причем в валюте ненадежной, имеются в виду доллары, евро, фунты и так далее. Они показали свою полную ненадежность. Для жизнедеятельности страны, для нормальной жизни и развития экономики нужны рубли, — заявил Сергей Цеков в беседе с Life.ru.

Сенатор добавил, что страны, приобретающие те или иные товары и ресурсы, должны сами осуществлять обмен долларов и евро на рубли, а также следить за курсом валют.

По словам сенатора, РФ не исключает того, что стране также необходимо покупать определенные импортные товары за доллары, но российская сторона найдет валюту для этого.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал увеличить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли. По его мнению, в этот список нужно включить удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес, передает RT.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Россия перейдет к расчету за поставки газа исключительно в рублях.