Андрей Бочкарев: Инновационные материалы применяются при отделке станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Специалисты используют новые материалы повышенной прочности при отделке пассажирской зоны станции столичного метро «Кленовый бульвар», расположенной на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При архитектурно-отделочных работах на платформе, в эскалаторной зоне и вестибюлях станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро применяются легкие и прочные сотовые панели. Их алюминиевый каркас выполнен в виде шестиугольной соты, а внешняя поверхность изготовлена из нержавеющей стали с поверхностью «Суперзеркало» и легированного алюминия с декоративным покрытием, — рассказал он.

По словам заммэра, декоративное панели монтируются при помощи скрытых креплений с минимальными зазорами между ними. Они устойчивы к внешним воздействиям, нечувствительны к перепадам температуры и влажности и не подвержены коррозии, подчеркнул глава строительного комплекса.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в конструкции используется инновационный несущий каркас и облегченная обшивка, благодаря чему она устойчива к эксплуатационным нагрузкам.

Он уточнил, что панели пожаробезопасны, нетоксичны и не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду. Из-за многослойности они позволяют изготавливать конструкции различной формы без утяжеления. Так, из материала сооружают подвесной потолок станции, который напоминает купол, отметил генеральный директор холдинга.

В облике станции «Кленовый бульвар» символично отразится архитектурное исполнение дворца Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское». Дизайн выбрали во время открытого международного архитектурного конкурса, заключил Кравцов.

До этого Андрей Бочкарев рассказал, что холдинг «Мосинжпроект» применяет при строительстве новых станций БКЛ современную систему контроля экологической безопасности.