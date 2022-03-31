Названы четыре полезных свойства бананов

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Американский диетолог Джули Аптон назвала четыре основных свойства бананов, которые она считает самыми полезными для здоровья.

По словам эксперта, в этих тропических фруктах очень много полезных веществ: клетчатка, витамин В, витамин С, марганец.

Аптон подчеркнула, что в бананах нет жиров, однако они очень сытные благодаря наличию в них углеводов и клетчатки. Как отмечают ученые, даже запах этого фрукта способен снизить чувство голода.

Также бананы выступают отличным источником калия для человека. Этот микроэлемент стабилизирует артериальное давление и положительно влияет на работу всей сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, банан помогает улучшить настроение. Это происходит благодаря содержащемуся во фрукте витамину B, передает «МИР 24».

Ранее врачи сообщили о пользе бананов для профилактики образования морщин. Бананы помогают организму вырабатывать коллаген, необходимый для профилактики образования морщин на коже. По мнению врачей, употребление данного плода также предотвращает мышечные судороги, положительно влияет на кишечник и обеспечивает водный баланс в организме.