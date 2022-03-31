Коллекционирование оружия обернулось уголовным делом для жителя Подмосковья

Фото: ГУ МВД России по Московской области

В Электроуглях полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении оружия и патронов. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, сотрудники полиции задержали 63-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

— В ходе обыска в квартире задержанного полицейскими обнаружены и изъяты: 193 патрона различного калибра; четыре предмета, конструктивно схожих с пистолетами; три пули; емкости с веществом, внешне схожим с порохом, — добавила представитель ведомства.

Она добавила, что также были изъяты приспособления для изготовления пуль, средство для холодного варения и аппарат для опрессовки.

Видео: ГУ МВД России по Московской области

Проведенное баллистическое исследование показало, что 137 патронов являются пригодными для стрельбы. Петрова уточнила, что остальная часть изъятого арсенала направлена на экспертизу.

Сам задержанный мужчина пояснил, что собирал оружие и боеприпасы для домашней коллекции.

В отношении собирателя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

25 марта сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину с огнестрельным оружием в Зеленограде.