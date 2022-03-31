Валерий Головченко: Снижение арендной нагрузки на девелоперов позволит сохранить темпы строительства

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве запущен комплекс мер, который снизит арендную нагрузку на девелоперов. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил председатель комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Арендные платежи за землю являются одним из компонентов нагрузки при строительстве новых объектов, как жилых, так и нежилых. Эти платежи власти города могут регулировать. Меры, которые внедряются в этом направлении, помогут девелоперам снизить себестоимость проектов и не допустить снижения темпов строительства, — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

Головченко добавил, что арендаторам земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на шесть месяцев. Они могут рассчитывать на перенос арендных платежей на сумму 5,6 миллиарда рублей.

На эту же меру поддержки могут рассчитывать собственники земельных участков, меняющие вид разрешенного использования. Им дана возможность воспользоваться отсрочкой платежа на сумму 1,4 миллиарда рублей.

Чтобы воспользоваться новыми мерами поддержки, необходимо обратиться в Департамент городского имущества Москвы. Обращение направляется в свободной форме, необходимо только указать реквизиты договора аренды земельного участка, его адресного ориентира и кадастрового номера.

Документ принимается в онлайн-формате, через электронную приемную ведомства на официальном сайте мэра Москвы и по почте. По мнению депутата, подобный инструментарий убедительно демонстрирует, что власти Москвы разрабатывают точечные, но действенные меры, которые помогут в реализации проектов.