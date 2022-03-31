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Врио мэра Бердянска рассказал о помощи беженцам из Мариуполя

Ирина Игнатенко

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Ситуация в Донбассе
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Врио мэра Бердянска рассказал о помощи беженцам из Мариуполя
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В городе Бердянске Запорожской области на территории детского оздоровительного лагеря проживают сотни беженцев из Мариуполя. О том, какую помощь получают беженцы, рассказал исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко.

Он отметил, что жители собрали большое количество гуманитарного груза: продукты питания, одежду, обогреватели, а также бытовую технику. По его словам, в настоящее время более семи тысяч мариупольцев находятся в Бердянске. Большинство размещены в частном секторе — у многих в городе знакомые и родственники.

Сауленко добавил, что планируется выдача социальных пособий и пенсий. Будут созданы пункты, куда люди смогут приходить с удостоверениями, подтверждающими их право на получение денежных средств, передает RT.

До этого стало известно, что жители Подмосковья собрали 400 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Сообщается, что среди беженцев большое количество женщин с детьми. В ближайшее время будет решен вопрос со школами и детскими садами, а взрослые могут решить вопрос с трудоустройством.

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