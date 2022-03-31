Мишустин сообщил о моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов

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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов вводится в России на полгода с 1 апреля. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 31 марта.

— Он (мораторий — прим. ВМ) будет действовать полгода и коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, — заявил он.

По словам премьера, мораторий предоставит должникам возможность в течение шести месяцев справиться с текущими трудностями, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес и не увольняя сотрудников. Мишустин подчеркнул, что это решение призвано поддержать пострадавших от санкций и действий недружественных стран россиян и компаний, передает РИА Новости.

До этого Мишустин подписал постановление, в котором говорится о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны. Вывоз зерна ограничат до 30 июня, сахара — до 31 августа 2022 года. Решение было принято для защиты продовольственного рынка России в условиях внешних ограничений, подчеркивается в сообщении кабмина.