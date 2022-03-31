Более 200 грамм мефедрона изъято у двух жителей столицы

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Сотрудниками Госавтоинспекции Москвы задержаны водитель и пассажир иномарки, подозреваемые в покушении на сбыт наркотиков. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, сотрудники ДПС в районе 95 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) был остановлен автомобиль «Киа Стингер», в салоне которого находились двое мужчин. При проверке документов они заметно нервничали, поэтому инспекторы провели досмотр машины.

— При досмотре в багажнике был обнаружен и изъят полимерный пакет с неизвестным веществом. Согласно результатам исследования установлено, что изъятое вещество, массой 213, 46 граммов, содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон, — сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемые находятся под стражей.

Ранее 31 марта стало известно о том, что двое наркоторговцев с героином задержаны на западе Москвы.