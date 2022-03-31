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Указ о создании администрации города Мариуполя издал глава ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Указ о создании администрации города Мариуполя издал глава ДНР
Фото: glava-lnr.info

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин издал указ о создании администрации города Мариуполь. Соответствующий документ опубликован в четверг, 31 марта, на официальном сайте Пушилина.

— Постановляю создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполя, — отмечается в документе.

Указ издан в целях обеспечения законности и порядка в республике, говорится в документе. При этом указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Пушилин сообщил об освобождении около 60 процентов территории ДНР. По его словам, дату окончания военной спецоперации предугадать невозможно.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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