Пушилин: Войска ДНР освободили примерно 60 процентов территории республики

Фото: Администрация президента РФ

Около 55–60 процентов территории Донецкой народной республики (ДНР) было освобождено за время российской спецоперации на Украине. Об этом в среду, 30 марта, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

— Порядка 55–60 процентов, — ответил он на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, операция по освобождению республики набирает скорость, однако сроки ее завершения предугадать невозможно.

За последний день армия России уничтожила три ЗРК ВСУ. Кроме того, российская авиация поразила штаб украинских сил в Николаевской области. Всего с начала спецоперации на Украине были уничтожены 124 самолета, 321 беспилотник, 184 установки РСЗО и 1752 танка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что российские военные не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.