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Российская армия уничтожила два крупных склада с горючим на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российская армия уничтожила два крупных склада с горючим на Украине
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Российская армия уничтожила два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения под Донецком с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом в среду, 30 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки ВС РФ поразили 64 украинских военных объекта. Он также рассказал, что Украина использовала синагогу в Умани в качестве сбора формирований националистов.

Представитель оборонного ведомства добавил, что силы РФ также сбили украинский Су-24 в Ровенской области рядом с белорусской границей. Кроме того, российская армия уничтожила склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий.

За последний день армия России также уничтожила три ЗРК ВСУ. Российская авиация при этом поразила штаб украинских сил в Николаевской области. Всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 124 самолета, 321 беспилотник, 184 установки РСЗО и 1752 танка, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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