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Более десяти свертков с героином изъято у москвича на юго-востоке столицы

Елена Самойлова

Происшествия
Более десяти свертков с героином изъято у москвича на юго-востоке столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, 2-я Вольская улица Карта всех событий

Более десяти свертков с героином изъято у жителя столицы. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным пресс-службы, сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего мужчину на улице 2-я Вольская. При личном досмотре у него обнаружили 13 свертков с белым порошком.

— Данное вещество направлено на исследование, которое показало, что в свертках находилось наркотическое средство — героин, общей массой 26 граммов, — рассказали в пресс-службе МВД.

Также в ходе проверки выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно судим.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Ранее 31 марта сообщалось, что сотрудники ГИБДД задержали водителя и пассажира иномарки, которые перевозили более 200 грамм мефедрона.

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