США планируют высвобождать миллион баррелей нефти ежедневно

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Президент США Джо Байден объявит о ежедневном высвобождении из стратегических резервов миллиона баррелей нефти на шестимесячный период. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома в четверг, 31 марта.

— После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении запасов нефти, — говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что подобное рекордное высвобождение сможет обеспечить исторический объем поставок, который послужит «мостом» до конца года, до того момента, как внутреннее производство нефти увеличится, передает ТАСС.

До этого Министерство финансов США расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию. Так, в санкционный список были внесены предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». В Минфине подчеркнули, что новые санкции вводятся против действующих лиц в технологическом секторе России.

При этом издание Spiegel писало, что Германия хочет вдвое сократить импорт российской нефти к середине 2022 года. В материалах говорится, что ФРГ также планирует к концу года снизить зависимость от газа из РФ до тридцати процентов. По данным издания, зависимость Германии от российского голубого топлива по итогам марта составляет уже 40 процентов вместо 55.