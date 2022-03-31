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Борисов рассказал о планах по серийному выпуску МС-21

Евгений Белоусов

Экономика
Борисов рассказал о планах по серийному выпуску МС-21
Фото: mos.ru

Российский самолет МС-21 сможет выпускаться серийно только с отечественным двигателем ПД-14. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в четверг, 31 марта.

Он также подчеркнул, что серийное производство самолета сдвинется на год или два. Подобный сдвиг, по словам Борисова, будет заполнен организацией серийного производства уже существующих моделей.

— Также ускоренным темпом даны поручения завершать разработку и выводить в серийное производство самолеты региональной авиации, — добавил он.

Вице-премьер отметил в эфире «России 24», что для российских авиапроизводителей открывается уникальная возможность нарастить производство отечественных самолетов.

В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время Россия не сможет продолжать сотрудничество в авиаотрасли со своими прежними партнерами. Он также отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие десять лет.

До этого, 22 марта, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что западные компании отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21. Производители каких-либо объяснений не дали.

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