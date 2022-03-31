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Более 20 домов строят в Москве на месте снесенных по программе реновации

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 20 домов строят в Москве на месте снесенных по программе реновации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве строятся 22 дома по программе реновации на месте снесенных зданий. Об этом в четверг, 31 марта, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— 22 жилых дома строятся на месте снесенных по программе реновации, и с каждым днем таких домов будет становиться все больше, так как снесено уже 85 пятиэтажек. Я напомню: в целом по реновации предстоит снести 5175 устаревших домов, — сказал он в интервью «Российской газете».

Загрутдинов отметил, что в настоящее время строятся 162 дома общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров, а на стадии проектирования находятся 220 зданий. При этом в 2023 году, по его словам, планируется построить 1,2 миллиона квадратных метра жилья.

25 марта стало известно, что в столичном районе Перово ведутся строительные работы по десяти домам в рамках программы реновации. Новые дома появятся на 1-й, 2-й и 3-й Владимирской улицах, улицах Металлургов, Плющева и Новогиреевской.

Помимо этого, в Зеленограде организовали переезд в новые дома жителей четырех домов — 12б, 14а, 14 и 16 на Заводской улице. Данное переселение произошло в рамках программы реновации.

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