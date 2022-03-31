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Кулеба заявил, что некоторые страны устали от санкций против России

Евгений Белоусов

В мире
Кулеба заявил, что некоторые страны устали от санкций против России
Фото: kmu.gov.ua

Некоторые западные страны уже устали от санкций против России. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 31 марта.

Однако он подчеркнул, что Польша в список таких государств не входит. Кулеба отметил, что Варшава стала одной из первых, кто захотел оказать на Москву как можно большее давление.

— Но я вижу эту усталость, желание избежать дальнейших дополнительных санкций, которые могли бы действительно ударить по российской экономике, — сказал дипломат.

Министр добавил, что украинцы благодарны тем странам, которые «преодолевают эту усталость» и продолжают антироссийскую политику, передает РИА Новости.

До этого Министерство финансов США расширило свои санкционные списки по России, добавив в них 13 физических лиц и 21 компанию. Так, в санкционный список были внесены предприятия «Сертал», «Серния инжиниринг», «НИИ «Вектор», АО «Микрон» и «Т-Платформы». В Минфине подчеркнули, что новые санкции вводятся против действующих лиц в технологическом секторе России.

18 марта Япония сообщила о введении новых санкций в отношении частных лиц и российских компаний. В частности, они затрагивают официального представителя МИД России Марию Захарову.

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