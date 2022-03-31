Гатилов заявил о немецком биологическом оружии на Украине

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Германия проводила на Украине собственную военно-биологическую программу. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов в четверг, 31 марта.

— Документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы, — сказал дипломат.

По словам Гатилова, в рамках программ изучался потенциал смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. Среди них он, в частности, назвал конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Действия Германии несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, приводит слова постпреда РИА Новости.

В этот же день Минобороны России опубликовало переписку Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, из которой видна его причастность к американским биолабораториям на Украине. Уточняется, что опубликованные письма подтверждают, что истинные цели Пентагона на Украине были далеки от научных.

7 марта Минобороны России обнародовало документы о сотрудничестве США и Украины в производстве биологического оружия. До этого в Минобороны заявили, что нашли на Украине 30 биолабораторий, которые, возможно, производили биооружие.