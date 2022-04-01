Мошенник в Москве претворился полицейским и украл у пенсионерки более 3 миллионов рублей

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Мошенник претворился сотрудником правоохранительных органов и обманом украл у пенсионерки 1949 года рождения более трех миллионов рублей. Об этом в четверг, 31 марта, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, в период с 25 по 29 марта злоумышленник, представляясь полицейским, звонил пенсионерке и всячески втирался ей в доверие.

Затем преступник передал пострадавшей номера своих телефонов, банковских счетов и заявил, что она должна перевести на них свои деньги с целью сохранения финансов.

Пенсионерка поверила мошеннику и перевела ему в общей сложности три миллиона 31 тысячу 750 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

30 марта сообщалось, что мошенник пообещал купить билеты на самолет и украл 100 тысяч рублей. Пострадавшая женщина по рекомендации своих знакомых обратилась к злоумышленнику с просьбой купить билеты на самолет для своих родственников. Преступник согласился и получил первую часть суммы, а через несколько дней прислал фотографии авиабилетов и получил оставшуюся часть денег.

Родственники пострадавшей приехали в аэропорт и поняли, что никто авиабилеты на их имя не покупал.