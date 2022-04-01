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«Все будут наказаны»: Зеленский лишил званий двух генералов СБУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Все будут наказаны»: Зеленский лишил званий двух генералов СБУ
Фото: president.gov.ua

Бывший начальник Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области Сергей Криворучко и бывший начальник Главного управления внутренней безопасности ведомства Андрей Наумов были лишены своих званий. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны, — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, генералы СБУ предали родину и нарушили присягу, передает РИА Новости.

30 марта Зеленский сообщил о возвращении посла из Грузии из-за отказа республики помогать Киеву. Украинский лидер отметил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от представителей на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, странах Африки и Латинской Америки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

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