Зеленский отозвал посла из Грузии из-за отказа Тбилиси помогать Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 30 марта, сообщил о возвращении посла из Грузии из-за отказа республики помогать Киеву.

— Есть те, кто зря тратит время и работает только на то, чтобы оставаться на посту. Сегодня я подписал первый указ об отзыве такого человека, такого посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии. При всем уважении, не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу, — заявил он в видеообращении.

Украинский лидер отметил, что «ждет конкретных результатов в ближайшие дни» от работы представителей на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, странах Африки и Латинской Америке, передает РИА Новости.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России дорого ей обойдется. По его словам, он не может понять позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.