Дуда заявил, что политика Венгрии в отношении России дорого ей обойдется

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Политика Венгрии в отношении России «дорого ей обойдется». Такое мнение выразил польский президент Анджей Дуда.

По его словам, он не может понять позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

— Мне трудно это понять еще и потому, что эта политика обойдется Венгрии очень дорого, — заявил лидер Польши.

Он заключил, что Венгрия сильно зависит от России в плане энергетики, как и другие страны, однако последним это не помешало поставить на Украину вооружения, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что власти страны отстаивают интересы нации и выступают на своей стороне.

Накануне Зеленский осудил Венгрию за то, что та выступает против расширения санкций в отношении России и не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.