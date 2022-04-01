Эксперт назвал главное оружие США в борьбе за мировое господство

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Американская финансовая система и валюта США — доллар — являются главными козырями Штатов за передел мира. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

По его словам, у США также есть армия и современное оружие, однако это не главное в борьбе за мировое господство. Доллар является главным средством международной и внутренней торговли в мире и везде приносит доход.

— Его доминирование выражается даже в том, что, обменивая иные валюты на доллар, США приходится платить больше при покупке и получать меньше при продаже. То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент, — пояснил эксперт.

Кочетков напомнил, что на доллар приходится около 75-80 процентов всех международных сделок. Так, Вашингтон получает от операций прибыль, порой даже не участвуя в них.

Однако американская валюта — инструмент с очень высокими рисками, что и доказали заморозки резервов Ливии в 2011 и ЦБ РФ в 2022 годах, резюмировал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

31 марта рубль в начале валютных торгов на Московской бирже начал укрепляться по отношению к доллару и евро более чем на один процент.

Согласно данным биржи, на 10:05 по московскому времени курс доллара оценивается на уровне 83,55 рубля, а курс евро — 93 рубля. Так, европейская валюта показала снижение на 1,21 процента, а американская — на 1,18 процента.