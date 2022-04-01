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Отделка помещений началась в строящейся в Строгине поликлинике

Георгий Соланович

Город
Отделка помещений началась в строящейся в Строгине поликлинике
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
улица Твардовского, владение 10 Карта всех событий

Специалисты начали отделку помещений в строящейся в столичном районе Строгино взрослой поликлинике на 750 посещений с травмпунктом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

— Во взрослой поликлинике на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом в районе Строгино по адресу: улица Твардовского, владение 10, начались черновые отделочные работы. Медицинское учреждение планируется ввести в эксплуатацию в этом году, — уточнил глава департамента Рафик Загрутдинов.

На первом этаже медучреждения обустроят кабинет дежурного врача, приема анализов, процедурные комнаты, зоны для бахиломашин, а также предприятия готового питания, аптеку и травмпункт. На втором этаже рабочие разместят административные и служебно помещения, на третьем — кабинеты врачей специалистов.

Четвертый, пятый и шестой этажи уйдут под отделения функциональной диагностики и платных услуг, кабинеты лучевой диагностики и профилактики, а на седьмом этаже обустроят кабинеты администрации и конференц-зал, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До конца 2022 года планируется завершение строительства детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на территории ЗИЛ. В настоящее время ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций, а также разработка грунта и шнековое бурение. Общая площадь здания составит более одиннадцати тысяч квадратных метров.

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